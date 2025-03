Österreich muss gegen Deutschland auf Handball-Star Bilyk verzichten

Österreichs Handball-Männer müssen auch in den EM-Qualispielen gegen Deutschland am 13. und 15. März in Wien bzw. Hannover auf Kapitän Mykola Bilyk verzichten. Der Kiel-Legionär, der schon bei der WM im Jänner passen musste, fällt aufgrund seiner anhaltenden Oberschenkelverletzung aus, meldete der Österreichische Handballbund (ÖHB) am Freitag. Aus privaten Gründen fehlt Flügelakteur Eric Damböck, für das Duo wurden Markus Mahr und Samuel Wendel nachnominiert.