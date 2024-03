EM-Qualifikation: Handballer treffen schon wieder auf Deutschland

Österreichs Handballer erleben in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen ein Wiedersehen mit Deutschland. Das Topf-1-Team war erst bei der EM im Jänner (22:22) und der Olympia-Qualifikation am vergangenen Sonntag (31:34) Gegner von Rot-Weiß-Rot gewesen.