Nächste EM-Sensation: Österreichs Handballer ringen Ungarn nieder

Und Goalie Constantin Möstl, der nach dem Spiel zum "Man of the Match" gewählt wurde, glaubt gar nicht mehr daran, dass ein Gegner unschlagbar sein könnte: "Ab der ersten Minute gegen Ungarn hat man das Gefühl gehabt, gar nicht gegen einen Über-Gegner zu spielen", beschrieb er das gewonnene Selbstbewusstsein aus der Vorrunde. "Wir gehen in jedes Spiel, um zwei Punkte zu holen. Egal, ob das Ungarn, Deutschland oder Frankreich ist."