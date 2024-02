Nach der EM: Riesensprung für Österreichs Handballer im EHF-Ranking

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat sich durch Rang acht bei der EM im Jänner in Deutschland in der Europa-Rangliste um sieben Positionen auf Platz 13 verbessert. Für die im Frühjahr angesetzte Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM 2026 reicht es für die ÖHB-Truppe aber um einen Rang nicht für Topf 1, Mykola Bilyk und Co. führen so Topf zwei an.