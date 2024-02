So sieht die Zukunft im österreichischen Basketball aus

Am Donnerstag spielen Österreichs Basketballer im Wiener Hallmann Dome gegen Armenien (19.15 Uhr, live ORF Sport+). Es ist das erste Spiel in der Qualifikation für die WM 2027. Die Chance, dass Österreich unter den zwölf europäischen Landern ist, die nach Katar fahren, ist eher theoretischer Natur. Zu groß ist der Abstand in dieser Weltsportart zur Weltspitze. Vor allem seitdem sich der Verband dazu entschlossen hat, das Team vollkommen zu verjüngen. Rasid Mahalbasic beendet nach dem Armenien-Spiel seine Teamkarriere, der 33-Jährige spielt in Mexiko bei Halcones UV Xalapa.