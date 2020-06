Handball: Ein Unruhepol als Rückhalt

Kaum jemand im Team läuft dieser Tage mit breiterer Brust über das Parkett als er. Mit dem Dorfklub Neuhausen gelang ihm vor wenigen Wochen der Sprung in die Deutsche Bundesliga. Mit 26 Jahren ist Bauer nun am Ziel seiner Träume angekommen – in der besten Liga der Welt.



"Ich kenne nur wenige, die in ihre Karriere so viel investiert haben wie er", sagt Wilczynski und zeichnet damit ein zweites Bild von seinem Kollegen: jenes vom akribischen Arbeiter und Musterprofi. "Sie warten in Deutschland nicht auf uns Österreicher", sagt Bauer. Also nahm er 2009 den Hörer in die Hand und telefonierte. Mit Zweitliga-Klubs, die er um ein Probetraining anbettelte.



Mutig nannten das viele, wahnsinnig andere.