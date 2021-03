Die nächste Europacup-Reise führt die Fivers nach Berlin

"Eine Niederlage hat sich selten so gut angefühlt", sagte Peter Eckl nach getaner Arbeit in Toulouse. Zwar hatten seine Fivers aus Wien-Margareten am Dienstagabend gegen die Franzosen 25:29 (16:16) verloren, dennoch stehen sie nun als Vierter von Gruppe A im Achtelfinale der European League. Und ihren Gegner in ihrem ersten Duell in der K.-o.-Phase kennen sie auch schon: die Füchse aus Berlin.

Die Deutschen haben Gruppe B gewonnen und sind derzeit Fünfter der Bundesliga. Von 2005 bis 2011 hatten sie Konrad Wilczynski engagiert, den heutigen Manager von Lokalrivale Westwien. Gespielt wird am 23. März zunächst in der Hollgasse, am 30. März folgt das Rückspiel.