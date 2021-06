Handball: Die Fivers brauchen im zweiten Finalspiel ein Feuerwerk

Zum vorerst letzten Mal wird Fivers-Jungstar Lukas Hutecek heute in der eigenen Halle einlaufen. 300 Fans werden den 20-Jährigen, der nach Deutschland wechselt, in der Hollgasse verabschieden. Von einem Abschiedsspiel will Hutecek jedoch nichts wissen.

Sein letztes Ziel mit den Wienern ist der Meistertitel. Damit dieser Traum in Erfüllung geht, muss heute gegen Hard aber unbedingt ein Sieg her (19.30 Uhr/live auf ORF Sport+). Das erste Spiel der Best-of-three-Finalserie in Vorarlberg ging knapp mit 27:28 verloren.