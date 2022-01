Guterres ruft zur Einhaltung der Olympischen Waffenruhe auf

Vor dem Hintergrund zunehmender Konflikte und Spannungen sei dieser Aufruf eine Gelegenheit, Differenzen zu überwinden und Wege zu einem dauerhaften Frieden zu finden, so Guterres. "In dieser Zeit, in der wir alles tun, um die Covid-19-Pandemie zu beenden, sollten wir an einem Strang ziehen und für alle Menschen eine Zukunft schaffen, die von mehr Sicherheit, Wohlstand und Nachhaltigkeit geprägt ist." Nun gelte es, "die Kraft des Sports und des olympischen Ideals" zu nutzen, "um eine Kultur des Friedens zu schaffen", betonte der UNO-Generalsekretär.