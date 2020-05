Die verletzliche Seite des Sports

Boston war nicht der erste Ort, an dem der Sport seine Unschuld verlor. In der Vergangenheit waren schon öfter Sport-Großveranstaltungen das Ziel von Attentätern geworden.

1972 Bei den Olympischen Sommerspielen in München nehmen Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation „Schwarzer September“ elf israelische Sportler als Geisel und machen medienwirksam auf die Lage in ihrer Heimat aufmerksam. Das Massaker von München fordert am Ende 17 Todesopfer und verändert nicht nur den Sport, sondern die ganze Welt. Die Angst vor Terror bekommt eine neue Dimension.

1996 Bei den Olympischen Spielen in Atlanta fordert eine Bombe zwei Menschenleben. Drahtzieher des Attentats war der US-Staatsbürger Eric Rudolph, der sich der Terrororganisation Army of God angeschlossen hatte.

2002 Wenige Stunden vor dem Fußball-Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und Barcelona verletzt eine Autobombe der baskischen Untergrundorganisation ETA vor dem Bernabeu-Stadion 19 Menschen.

2009 Das Cricket-Nationalteam von Sri Lanka wird auf dem Weg zu einem Stadion in der pakistanischen Stadt Lahore von Terroristen angegriffen. Die Bilanz: Sieben Tote und etliche Verletzte.

2010 Bei einem Überfall auf Togos Fußball-Nationalteam zwei Tage vor dem Afrika-Cup in Angola kommen ein Busfahrer und zwei Funktionäre ums Leben. Zu dem Anschlag bekennt sich eine Separatisten-Gruppe.

Große Sportveranstaltungen sind nicht nur die Bühne für die besten Athleten der Welt, sondern auch für die skrupellosesten Terroristen. Nirgendwo sonst sind die weltweiten Zuseherzahlen so hoch, nirgendwo ist das Entsetzen so groß wie bei einem Anschlag auf den völkerverbindenden Sport.

Nach den Bomben von Boston sind die Sportverbände, Sportveranstalter und Behörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Schon am kommenden Wochenende steht mit dem Marathon von London das nächste Sport-Highlight auf dem Programm. Eine Absage steht nicht im Raum, allerdings werden die Sicherheitsvorkehrungen neu bewertet. Klar ist jedoch, dass eine 42 Kilometer lange Strecke mit einer halben Million Zaungäste niemals vor Attentäter geschützt werden kann.

Wie groß der Aufwand ist, um ein großes Sportevent sicher über die Bühne zu bringen, wissen die Londoner spätestens seit den Olympischen Spielen im Vorjahr. Mehr als 1,5 Milliarden Euro hatte London allein für die Sicherheitsvorkehrungen ausgegeben. 40.000 Sicherheitskräfte, darunter 17.000 Soldaten, riegelten die Sportstätten ab. Beim größten Einsatz der Royal Navy auf heimischem Boden seit dem zweiten Weltkrieg lag ein Kriegsschiff auf der Themse vor Anker, Boden-Luft-Raketen wurden auf Wohnhäusern postiert, Eurofighter waren in Alarmbereitschaft. Jeder Besucher der Sportstätten musste sich beim Eingang einem Sicherheitscheck unterziehen, ähnlich jenem auf einem Flughafen.

Das Thema Terror wird auch bei den kommenden Großveranstaltungen in Brasilien oberste Priorität genießen: Bei Olympia 2016 und der Fußball-WM 2014.

In Fortaleza, einem Spielort der WM, wurden am Wochenende zwei Fans erschossen. Fünf Kilometer vom Stadion entfernt. Ohne die WM im nächsten Jahr hätte es der Vorfall wohl nie weltweit in die Schlagzeilen gebracht.