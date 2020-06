Große Würfe: Ein Dartsachenbericht

Die Geschichte erinnert an das Jahr 2000: Pete Sampras hatte seine Teilnahme bei der CA-Trophy in der Wiener Stadthalle zugesagt. Zu Ehren des damals besten Tennisspielers produzierte der KURIER ein achtseitiges Sampras-Special, das am Sonntag beigelegt wurde. Redaktionsschluss: Freitagmittag. Samstagvormittag sagte Sampras ab, und wir meldeten dies mit einem Vierzeiler. Hoffend, dass die Beilage in derselben Ausgabe niemand findet.

Die Veranstalter der Austrian Darts Open in Wiener Neustadt müssen sich ähnlich gefühlt haben, als der 15-fache Weltmeister Phil Taylor und der aktuelle Champion Adrian Lewis abgesagt haben. Taylor tat dies am Donnerstagabend, Lewis überhaupt erst am Freitag, als das Darts-Turnier in der Arena Nova losging. Beide seien krank, hieß es, wobei man Lewis hinter vorgehaltener Hand nicht glaubt. Egal, der Millionär wird über die Strafe, die er vom Verband PDC aufgebrummt bekommt, schmunzeln und die Portokassa bemühen.