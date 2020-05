GolfOpen: Wiesberger starker Fünfter

Kenneth Ferrie hat zum dritten Mal ein European-Tour-Turnier gewonnen. Der 32-jährige Engländer spielte im Diamond Country Club in Atzenbrugg gesamt 12 unter Par, setzte sich im Stechen gegen Landsmann Wakefield durch und sicherte sich den 166.660 Euro schweren Siegerscheck.



Der Großteil des Applauses gehörte aber einem Burgenländer. Bernd Wiesberger, der mit fünf Schlägen Rückstand in den Schlusstag gestartet war, setzte zu einer sehenswerten Aufholjagd an, die ihn auf den geteilten 5. Platz spülte. Die 35.800 € Preisgeld kann er nicht nur fürs Einkaufen beim Billa gut gebrauchen, sondern auch für das Race to Dubai: Beim best dotierten Turnier des Jahres sind die besten 60 Golfer in der Verdienstrangliste startberechtigt.



Nachdem Wiesberger den Vier-Meter-Putt auf der 18 zum Par gestopft hatte, fiel ihm eine Last von den breiten Schultern. Er grinste nach der 68er-Runde (gesamt -8) über das ganze Gesicht, warf den Ball in die Zuschauer und bedankte sich winkend für die Unterstützung. "Ein besonderes Gefühl, daheim zu spielen", sagte der 25-Jährige. "Wenn die Leistung dazu stimmt, ist es umso schöner." Er sei jetzt endgültig auf der European Tour angekommen.



Damit meint Wiesberger, dass er in der Lage ist, vier Tage hindurch gutes Golf und also um den Sieg spielen zu können.