GolfOpen: Feucht-fröhliches Vergnügen

Hunde jagt man bei einem solchen Wetter bekanntermaßen nicht vor die Tür – Golf-Profis schon. Im strömenden Regen wurde am Mittwoch das österreichische Top-Event, die "Lyoness Open powered by greenfinity" in Atzenbrugg, eröffnet. Bis zur Mittagsstunde konnte der gut gepflegte Platz die Wassermassen noch schlucken, danach musste auch der Diamond Country Club klein beigeben.



Eine fast vierstündige Unterbrechung war die Folge. Besonders bitter für all jene Fans, die den "Moving Day", an dem kein Eintrittsgeld zu bezahlen ist, richtig ausnutzen wollten. Ein paar Wetterfeste fanden sich dennoch, die hautnah zusahen, wie sich so mancher Golf-Star nasse Füße holte.