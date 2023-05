Straka beendete die PGA Championship in Rochester (New York) als geteilter Siebenter, was ihm nicht nur mehr als eine halbe Million US-Dollar Preisgeld einbrachte, sondern auch einen Eintrag in den Geschichtsbüchern. Der 30-Jährige ist damit der erste Österreicher, der eines der vier Major-Turniere (Masters, PGA Championship, US Open, British Open) in den Top 10 beendete. Die bisherige Bestmarke hielt Markus Brier mir Rang zwölf bei den British Open 2007.