Golfprofi Matthias Schwab ist ein starker Auftakt in die John Deere Classic der PGA-Tour in Silvis im US-Bundesstaats Illinois gelungen. Der Steirer absolvierte den Par-71-Kurs am Donnerstag nach vier Birdies mit 67 Schlägen und setzte sich an die neunte Stelle. Sein Rückstand auf den famos aufspielenden US-Spitzenreiter J.T. Poston beträgt fünf Strokes, auf den dritten Rang sind es nur zwei.

"Sowohl das lange wie auch das kurze Spiel funktionierte gut. Ich gehe zuversichtlich in die nächsten Runden", sagte Schwab.

Bernd Wiesberger startete in Portland hingegen schlecht in das erste US-Turnier der umstrittenen LIV-Tour. Der Burgenländer kam beim zweiten Event der Einladungsserie nicht über eine 77er-Runde von fünf über Par hinaus und lag unter 48 Spielern an der 41. Stelle. In Führung setzte sich der Mexikaner Carlos Ortiz mit einer 67.