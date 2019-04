Golfer Matthias Schwab: "Zu viel Talent ist gefährlich"

Sie waren in den Amateurranglisten die Nummer eins Europas, weltweit die Nummer vier. Hat Ihnen das etwas bedeutet?

Es hat mir insofern etwas bedeutet, da ich dadurch Zulassungen für Turniere bekommen habe. Es öffnen sich einem natürlich leichter ein paar Türen. Vom Status hat es mir aber nie etwas bedeutet. Es sind immer andere Leute, die regelmäßig auf diese Ranglisten schauen.

Golf ist ein launenhaftes Spiel. Es gibt bei jedem Spieler Phasen, in denen das Spiel in Ordnung ist, die Ergebnisse aber nicht stimmen. Wie gehen Sie damit um?

Es ist schon hin und wieder mühsam, wenn man nicht weiß, warum die Resultate nicht kommen, obwohl sich das Spiel gut anfühlt. Golf ist ein merkwürdiges Spiel. In diesen Phasen denkst du dann, dass einfach alles gegen dich läuft. Diese Gedanken sind gefährlich, denn es besteht die Gefahr, in einen Negativlauf hineinzukippen.

Verändern Sie in solchen Phasen dann etwas in Ihrem Spiel?

Ich bin eher der Typ, der versucht, es so locker wie möglich zu nehmen. Ich vertraue meinen Fähigkeiten. Die haben mich ja auch weit genug gebracht. Panik ist in der Situation kontraproduktiv.

Was war die größte Umstellung vom Amateur zum Profi?

Es ist schon etwas anderes, wenn du für dich alleine verantwortlich bist, dein eigener Chef quasi. Ich kann zwar selber entscheiden, wie ich mich auf ein Turnier vorbereite. Gleichzeitig muss ich auch mit den Konsequenzen zurechtkommen.

Zur Person: Matthias Schwab

Der Schladminger (*9. Dezember 1994) wurde einer breiten Öffentlichkeit bei "Wetten, dass..?" bekannt, als er mit elf Jahren auf einem Einrad Golfbälle jonglierte und zum Wettkönig wurde. Nach der Matura wechselte er 2013 mit einem Stipendium an die Vanderbilt Universität in Nashville ( Tennessee), wo er rasch zu einem der dominierenden College-Golfer der USA wurde. Zur gleichen Zeit kletterte er bis auf Rang vier der Amateur-Weltrangliste. In das Profilager wechselte er im Juni 2017, seitdem ist er festes Mitglied der European Tour. Seine erste volle Saison 2018 schloss er auf Rang 72 ab mit 619.606 verdienten Euro. Aktuell liegt er auf Position 62, die Top 50 sind am Saisonende für das Finale in Dubai qualifiziert. Schwabs Vater Andreas nahm 1976 im Zweierbob an Olympia teil und war Geschäftsführer der Sporthilfe sowie der Nationalen Anti-Doping Agentur.