Golf: Wiesberger und Schwab starten in die gefürchteten US Open

Es ist erst wenige Tage her, dass Tennis-Star Dominic Thiem die US Open im Tennis gewinnen konnte. Am Donnerstag beginnen wieder US Open. Dieses Mal aber im Golf und wieder in der Nähe von New York. Der Winged Foot Golf Club liegt nur 25 staufreie Autominuten nördlich von Flushing Meadows.

Ähnlich dem Tennis-Turnier in Queens hat der Golf Club eine bewegte Geschichte, von der sich die österreichischen Teilnehmer Bernd Wiesberger und Andreas Schwab nicht ablenken lassen sollten. Denn der Kurs zählt zu einem der schwierigsten im Golf-Zirkus.

Fünfmal wurde in Mamaroneck bereits ein US Open gespielt und nur einmal gab es einen Sieger, der unter Par blieb. Bei der letzten Auflage 2006 siegte der Australier Geoff Ogilvy mit 285 Schlägen, also fünf über Par.

Vor kurzem wurde der 99 Jahre alte Kurs überarbeitet, leichter dürfte er nicht geworden sein. Besonders die Greens machen vielen Spielern Probleme, da es viele Wellen gibt, die das Putten erschweren.