Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat die erste Runde der KLM Open der Golf-European-Tour auf dem geteilten zweiten Rang abgeschlossen. Nach Fortsetzung der am Vortag wetterbedingt unterbrochenen Konkurrenz setzte sich der Franzose Joel Stalter in Hilversum mit einer 65er-Runde an die Spitze (sechs unter Par). Wiesberger folgte einen Schlag zurück gemeinsam mit Sebastian Heisele (GER) und Richard Finch (ENG).

Wiesbergers Abschlag zur zweiten Runde ist für 16.50 Uhr angesetzt.