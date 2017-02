Golf: Wiesberger in Malaysia auf Platz 19

Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 69er-Runde, 3 unter Par, in das Golf-Turnier der Europa-Tour in Kuala Lumpur gestartet. Nach drei Birdies auf seinen ersten neun Löchern musste der 31-Jährige danach zwei Bogeys ausbessern.

Der zweifache Zweite des Drei-Millionen-Dollar-Turniers hat sechs Schläge Rückstand auf Spitzenreiter Marc Warren aus England, dem sieben Birdies und ein Eagle gelangen.