Golf: Wiesberger feiert Sieg-Premiere

"Ich hoffe, dass der Sieg ein Jumpstart ist für die Talente in Österreich. Dass Golf populärer wird und wir noch mehr Spieler und Sieger auf der European Tour haben werden", sagte Wiesberger, der sich in Südkorea einen Hax’n ausfreute: "Ein unfassbares Gefühl, das Ganze sickern zu lassen und die Trophäe in der Hand zu halten. Ich möchte nicht sagen, dass es sich abgezeichnet hat, aber nach dem Top-Ten-Platz vergangene Woche habe ich mich sehr gut gefühlt. Die Runden hier waren Wahnsinn."



Mit dem Premierensieg in seinem 71. European-Tour-Event wird sich der Burgenländer in der Weltrangliste von Position 170 unter die Top 100 schieben. Die Tourkarte ist ihm bis Ende 2014 sicher. Und im "Race to Dubai" liegt er in der Verdienstrangliste mit 438.464 Euro nun auf dem hervorragenden 13. Platz, damit besitzt er beste Chancen auf das Saisonfinale.



"Man kann Golf nie komplett verstehen und auch nie zu hundert Prozent erlernen", sagt Wiesberger, "aber diese Erfahrungen, die man über die Jahre bekommt, in der Situation, wenn man um einen Turniersieg mitspielt, sind natürlich unbezahlbar."