Golfer Sepp Straka hat die Spitzenplätze beim Memorial-Turnier in Dublin/Ohio klar verpasst. Der Austro-Amerikaner stoppte am Sonntag seinen Abwärtstrend nicht und beendete das mit zwölf Mio. Dollar dotierte Turnier nach einer schwachen 76er-Runde auf dem 45. Platz. Zur Halbzeit war der 29-Jährige noch auf Rang 17 gelegen, doch ein Double-Bogey sowie drei Bogeys bei einem Birdie verhinderten auf der Schlussrunde ein besseres Ergebnis. Der Sieg ging an Billy Horschel (USA).