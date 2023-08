Golf: Starker Straka zum Auftakt der Tour Championship

Der Wiener Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer starken Vorstellung in die Tour Championship der Golfprofis gestartet. Der Wiener schrieb im Finale des FedEx Cups in Runde eins eine 66 an und blieb damit vier unter Par. Da Bonus-SchlĂ€ge in das Turnier mitgenommen wurden, ergibt das fĂŒr Straka unter den 30 startberechtigt gewesenen Spielern Rang 17. Sein RĂŒckstand auf die fĂŒhrenden Colin Morikawa, Keegan Bradley (beide USA) und Viktor Hovland (NOR) betrĂ€gt sechs SchlĂ€ge.