Golf-Star Bernd Wiesberger hat einen Spitzenplatz im Visier

Für Bernd Wiesberger ist bei den Dubai Open eine Top-Platzierung in Schlagdistanz. Der 36-jährige Burgenländer geht als Gesamtsiebender in den Schlusstag dieses Turniers, das zur Europa-Tour zählt und mit 1,5 Millionen US-Dollar dotiert ist.

Wiesberger benötigte für die dritte Runde 38 Schläge und hält nun bei einem Gesamtscore von 15 unter Par. Auf das Spitzen-Duo Joachim Hansen (DEN) und Francesco Laporta (ITA) fehlen ihm vier Schläge.

Schwab zitterte sich weiter

Matthias Schwab schaffte auf der PGA-Tour in Houston den Cut. Der Steirer beendete die am Vortag wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochene 2. Runde mit 71 Schlägen (1 über Par). Dank eines Schlaggewinns am drittletzten Loch gelang dem „Rookie“ mit dem Gesamtscore von 141 als 50. gerade noch die Qualifikation für die Fortsetzung, in der das Preisgeld von 7,5 Millionen Dollar verteilt wird. Der bei den US-Turnieren routiniertere Sepp Straka scheiterte hingegen nach einer 72er-Runde um einen Schlag (142).