Golf-Staatsmeisterschaften: Wiesberger nach Tag eins auf Platz zwei

Der erste Tag der offenen österreichischen Golf-Staatsmeisterschaften in Zell am See hat bei den Herren einen überraschenden Zwischenstand gebracht. Der 21-jährige Steirer Niklas Regner setzte sich am Donnerstag mit 63 Schlägen (9 unter Par) mit jeweils einem Schlag Vorsprung auf die beiden Profis Bernd Wiesberger und Matthias Schwab an die Spitze.

Wiesberger fabrizierte auf Bahn zwei ein Doppel-Bogey, kam danach aber immer besser in Schwung und schaffte neun Birdies.

„Ich bin durchaus zufrieden mit der ersten Runde. 8 unter Par muss man erstmal spielen, vor allem wenn man nach zwei Löchern zwei über liegt“, erklärte der Burgenländer.

Schwab startete mit sieben Birdies auf den ersten neun Löchern und legte auf der zweiten Hälfte einen weiteren Schlaggewinn nach.

Spitz führt bei den Damen

Bei den Damen übernahm Emma Spitz die Führung. Die US-College-Golferin lag mit einer 65er-Runde zwei Schläge vor Christine Wolf.