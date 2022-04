Sepp Straka schafft bei seinem Masters-Debüt souverän den Cut

Golfprofi Sepp Straka hat bei seinem Debüt beim legendären Masters in Augusta sicher den Cut geschafft. Der 28-jährige Austroamerikaner spielte am Freitag bei diesem Major-Turnier nach einer 74 vom Vortag eine 72er-Runde und lag damit nach zwei Tagen mit dem Gesamtscore von 146 als 23. um zwei Schläge über dem ominösen Strich. Damit ist dem ersten österreichischen Gewinner auf der weltweit wichtigsten Tour (PGA-Tour) auch ein Anteil am hohen Preisgeld sicher.

Straka war nach einem Doppelbogey am siebenten Loch vorerst unter die Cut-Linie gerutscht, spielte sich mit einem Schlaggewinn auf der neunten Spielbahn aber wieder zurück. Am zwölften Loch machte er den doppelten Schlagverlust mit einem weiteren Birdie wett und ließ wenig später noch eines folgen (15. Loch). Am 18. Loch kassierte der Austro-Amerikaner ein weiteres Bogey, womit er diese Runde mit Par schloss.