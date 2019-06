Golf-Sensation: Sepp Straka schafft es zu den US Open

Sepp Straka hat sich erstmals für ein Major-Golfturnier qualifiziert. Der Österreicher gewann am Dienstag im kanadischen Milton eines der Ausscheidungsturniere für die US Open gleichauf mit Tom Hoge ( USA). Der 26-Jährige spielte auf den zwei Runden am Rattlesnake Point GC fünf unter Par, damit sicherte er sich einen der vier dort vergebenen Plätze für das nächstwöchige Major auf der legendären Anlage von Pebble Beach.