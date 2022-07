Golf: Schwab in Illinois nach zwei Runden im Spitzenfeld

Golfprofi Matthias Schwab mischt bei der John Deere Classic der PGA-Tour in Silvis im US-Bundesstaats Illinois zur Halbzeit im Spitzenfeld mit. Der Steirer legte auf dem Par-71-Kurs nach einer 67 zum Auftakt eine 65er-Runde nach. Mit insgesamt 132 Schlägen ist er derzeit Zweiter, noch hatten aber nicht alle die zweite Runde am Freitag beendet, so auch nicht der nach Tag eins führende US-Spitzenreiter J.T. Poston.