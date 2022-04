Golf-Profi Schwab nimmt in Texas die Top Ten ins Visier

Golfprofi Matthias Schwab spielte am dritten Tag der Texas Open in San Antonio eine 70er-Runde und machte damit in der Gesamtwertung sechs Plätze gut. Mit einem Score von 211 Schlägen liegt der Österreicher beim PGA-Turnier an der 21. Stelle.

Am Schlusstag will Schwab seine Aufholjagd fortsetzen. Auf die Top Ten fehlen dem 27-Jährigen lediglich zwei Schläge. "Meine Form stimmt, ich treffe die Bälle gut. Es ist noch einiges möglich“, sagte der Steirer.

An der Spitze liegt vor dem Schlusstag ein Quartett mit Brandt Snedeker, J.J. Spaun (beide USA), Dylan Frittelli (RSA) und Beau Hossler (USA) allesamt mit insgesamt 206 Strokes zehn unter Par und damit fünf Schläge vor Schwab.