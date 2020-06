Golf Open: Wiesberger lauert als Dritter

Besser geht’s nicht. Zum dritten Mal wird heuer Österreichs Top-Turnier im Golf im Diamond Country Club in Atzenbrugg gespielt, erstmals hat ein Lokalmatador realistische Chancen auf den Turniersieg. Bernd Wiesberger zeigte auch am dritten Tag der "Lyoness Open powered by greenfinity" starkes Golf und liegt als Drittplatzierter mit insgesamt zwölf unter Par in Schlagdistanz.

"Es ist noch alles möglich", sagte der 26-jährige Burgenländer. Die Zuseher dürfen sich am Samstag ab 11.25 Uhr freuen, denn: "Ich werde voll riskieren und versuchen, Druck auf Olesen auszuüben." Olesen heißt im Vornamen Thorbjörn, kommt aus Dänemark und ließ sich bislang von der Konkurrenz überhaupt nicht beeindrucken.

Der Shootingstar, vorige Woche bei der British Open starker Neunter, führt das Klassement mit 16 unter Par an. Am Freitag spielte er staubtrocken 14 Löcher Par und vier Birdies, insgesamt musste Olesen erst ein Bogey notieren lassen.