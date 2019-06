Golf: Schwab verpasst in München seinen ersten Tour-Sieg

Profigolfer Matthias Schwab hat als geteilter Dritter seinen ersten Sieg auf der European Tour verpasst. Der bei den BMW International Open bei München als Zweiter in die Schlussrunde gegangene Österreicher führte am Sonntag bis zur 13. von 18 Spielbahnen mit bis zu zwei Schlägen Vorsprung, spielte im Finish aber fehlerhaft. Bernd Wiesberger wurde nach einer 65er-Schlussrunde 16.

Der Sieger dieses mit 2 Mio. Euro dotierten Events der European Tour wurde nach der Schlussrunde bei Regen in einem Stechen zwischen den beiden bei 15 unter Par liegenden Andrea Pavan (ITA) und Matthew Fitzpatrick (ENG) ermittelt. Schwab startete nach seiner starken 65er-Runde vom Moving Day auch am Sonntag mit zwei Birdies auf den ersten drei Bahnen zunächst fulminant, eher er auf den Back-Nine mit zwei Schlagverlusten in Folge auf den Spielahnen 14 und 15 das Momentum verlor.