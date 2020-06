Golf-Märchen: Sternstunde für Watson

Watsons Devise lautet: "Ich will immer den unglaublichen Schlag zeigen. Wer mag das nicht? Deshalb spielt man ja Golf." Ein solcher unglaublicher Schlag verhalf ihm am Sonntag zum größten Erfolg. Am zweiten Loch des Stechens gegen den Südafrikaner Louis Oosthuizen hatte er den Abschlag weit nach rechts verzogen. Der Ball landete in den Pinien. Der direkte Weg zum Green war versperrt. Watson machte eine kleine Lücke zwischen den Bäumen aus, ließ den Ball mit einem kräftigen Schlag nach links durch die Lücke wegzischen und dann mit einem wundersamen Haken nach rechts drehen. Der Ball kam unter dem tosenden Applaus der 40.000 Fans vier Meter vor dem Loch zum Liegen. Zwei Putts, Par schlägt Bogey – Jubel, Tränen, Heiterkeit. "In meinen Träumen bin ich nie so weit gegangen", sagte der Triumphator.



Hätte Oosthuizen gesiegt, würde man lang und breit von dessen Wunderschlag schreiben. Dem 29-Jährigen glückte am 2. Loch ein "Albatros": An diesem 525 Meter langen Par 5 beförderte er den Ball aus rund 230 Metern mit dem zweiten Schlag ins Loch.



Tiger Woods (40.) war bei dem mit acht Millionen Dollar dotierten Turnier in Augusta ebenso chancenlos wie der Weltranglisten-Erste Luke Donald (32.) und Titelverteidiger Charl Schwartzel (50.). Der entthronte Vorjahressieger half der Tradition entsprechend seinem Nachfolger in das Green Jacket.