Golf-Legende Nicklaus hatte Corona

US-Golf-Legende Jack Nicklaus ist schon früh mit dem Coronavirus infiziert gewesen. "Mitte März haben Barbara und ich beide das Virus gehabt. Barbara war ohne Symptome, ich hatte Halsschmerzen und Husten. Nicht lange, da waren wir beide sehr glücklich", berichtete der 80-Jährige am Sonntag am Rande seines Memorial Tournaments in Dublin/Ohio von sich und seiner Ehefrau.

Sie seien beide etwa einen Monat zu Hause geblieben. Nicklaus ist mit 18 Major-Siegen der bis dato erfolgreichste Golfer der Geschichte.