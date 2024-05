Premiere in Innsbruck: Ein Golfturnier mitten in der Stadt

Einmal Putten unter dem Goldenen Dachl. Ein Abschlag in der Maria-Theresien-Straße. Oder ein Schlagabtausch mitten in einem Einkaufszentrum. Innsbruck erlebte am Wochenende ein Golfturnier der ungewöhnlichen Art. Denn der Golfplatz wurde kurzerhand in die Innenstadt verlegt. Als einzigartige Kulisse dienten die Sehenswürdigkeiten von Innsbruck.