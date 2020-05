Golf-Festspiele in Atzenbrugg

Padraig Harrington wird in ein paar Jahrzehnten die Kinder seiner beiden Buben um den Kamin versammeln und erzählen, was sich im Elfer-Jahr zugetragen in Ezzenbragg, Tallnerfeld, Lower Austria. Der Ire hätte sich vor dem Dienstag wohl kaum träumen lassen, dass er jemals Atzenbrugg und den dazugehörigen Diamond Country Club zu Gesicht bekommen wird.



Apropos träumen: Für die Veranstalter der Austrian Open, die am Donnerstag beginnen, ist mit Harringtons Zusage ein Traum in Erfüllung gegangen - das European-Tour-Turnier darf nun tatsächlich mit einem Superstar werben.