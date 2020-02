Ein Karriereplan im Schatten von Nobelpreisen und Oscars

Emma Spitz ist auf der Sonnenseite angekommen, und das war durchaus ein Argument für den Weg nach Kalifornien. „Es waren zwei Universitäten in der engeren Auswahl“, gesteht die aktuell 22. der Amateurweltrangliste. Ein Mitgrund sei auch das Klima in Kalifornien gewesen. „Seit meinem Umzug vorigen Sommer gab es nicht einen Tag, an dem ich nicht trainieren konnte.“

Das Hauptargument fand sich allerdings in den Ergebnislisten im Damen-Golfsport. „Die meisten Spielerinnen, die es zuletzt auf die PGA-Tour geschafft haben, sind von der UCLA gekommen.“ Ihr Ziel ist klar: Profigolferin – und zwar in den Vereinigten Staaten, wo die Preisgelder das zehn- bis zwanzigfache von jenen in Europa ausmachen. Doch auch die Organisation der Touren machten Spitz das Auswandern leicht: „So wie die Damen-Tour in Europa aufgezogen ist, hat mich das nicht überzeugt“, betont die Dritte der Olympischen Jugendspiele 2018.

Es war ihr Jahr, nachdem Spitz auch die 90. Auflage der traditionsreichen British Amateur Championship für sich entscheiden konnte. Mit dem Sieg in Nordirland war nicht nur Prestige verbunden (Preisgeld gibt’s für Amateure ja keines), sondern auch eine historische Einladung.