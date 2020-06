Bernd Wiesberger, einsamer Meisterschwinger

Neben dem Energy-Drink-Hersteller und PR-Giganten aus Salzburg zählt der Golfer auch den zweiten großen Player auf dem österreichischen Sportsponsoring-Markt zu seinen Partnern: den Raiffeisen-Konzern.

Am Mittwoch, dem Tag vor dem European-Tour-Turnier in Atzenbrugg, in das Wiesberger solide starten wird (siehe unten), hatte sein neuer Sponsor auf die Terrasse des VIP-Klubs geladen. Wiesberger wirkt entspannt, obwohl der Druck groß ist. Die Besucherzahlen am Wochenende hängen auch mit seinem Vorrundenergebnissen zusammen. "Ich bin mir dieser Verantwortung durchaus bewusst", sagt er, "mir ist klar, dass ich auf einem österreichischen Golfplatz keine Ruhe mehr habe."

Kaum ausgesprochen, bittet jemand auf der Terrasse um ein Foto. Wiesberger lächelt artig. Klick – und fertig.