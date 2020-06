Golf: Ein Burgenländer spielt Hollywood

Man stelle sich vor, einem Burgenländer gehen an der Atlantik-Küste von South Carolina die Autogrammkarten aus. Kein Burgenländer-Witz – und, ja, er hatte mehr als zwei Stück im Gepäck. So geschehen dieser Tage im 1100-Einwohner-Dörfchen Kiawah Island, dessen Population sich in dieser Woche verzwanzigfachen dürfte.



"Ich habe an den zwei Trainingstagen mehr Autogramme schreiben dürfen, als in vier Wochen in Europa", sagt Bernd Wiesberger, Golf-Profi aus Oberwart, Burgenland. Der 26-Jährige schlägt ab Donnerstag (14.20 Uhr MESZ) erstmals in seiner Karriere bei einem Major-Event (vergleichbar mit den Grand-Slam-Turnieren in Tennis) ab.



Das Teilnehmerfeld der PGA Championship ist erlesen: Allein 28.000 Mitglieder zählt die amerikanische Vereinigung der Profi-Golfer, die ersten 108 der Weltrangliste waren für das vierte und letzte Major-Turnier der Jahres startberechtigt.



Wiesberger sicherte sich erst vor zwei Wochen mit dem European-Tour-Heimsieg im niederösterreichischen Atzenbrugg das begehrte Ticket. "Die Teilnahme an einem Major ist das Größte, das ich bislang in meiner Laufbahn erreicht habe", sagt Österreichs Nummer eins. Wiesberger ist der erst zweite Österreicher nach Markus Brier im Jahr 2007, der bei einem US-Major abschlagen darf.