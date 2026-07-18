Absturz auf Rang 64: Rabenschwarzer Tag für Golf-Star Straka

Für Sepp Straka geht's bei den British Open weiter steil bergab. Nachdem der österreichische Golfstar am Donnerstag als 13. ins vierte und letzte Major in diesem Jahr gestartet war, findet er sich mittlerweile als 64. praktisch am Ende des Klassements wieder.

Am dritten Tag spielte der 33-Jährige nur eine 74er-Runde (4 über Par) und rutschte um 39 Positionen zurück. Zur Halbzeit des Turniers war der Wiener noch an der 25. Stelle gelegen und hatte die Top Ten im Visier.