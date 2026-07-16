Kult seit 1860: Abschlag zum ältesten Golfturnier der Welt

Das letzte Major des Jahres führt die Golfstars traditionell auf die Insel. Der Royal Birkdale Golf Club in England ist ab heute Schauplatz der Open Championship.

Was steckt hinter dem ältesten Golfturnier der Welt, das 1860 das erste Mal ausgetragen wurde und heuer seine 154. Auflage erlebt.

0 Hunde

werden auf der Anlage zu sichten sein. Tiere müssen genauso draußen bleiben wie Leitern, Megafone oder Bengalische Feuer. Die Zuschauer sind angehalten, ihre Smartphones stumm zu schalten. Bei Störung droht der Rauswurf.

2 Schläge

fehlten Richard Boxall 1991 auf der dritten Runde zur Führung, als der Engländer w. o. geben musste. Beim Abschlag am neunten Loch brach sich Boxall den Unterschenkel.

4 Mal

nahm Sepp Straka am Open Championship teil, das mit Abstand das Lieblings-Major des Österreichers ist. 2023 landete Straka auf dem geteilten zweiten Platz.