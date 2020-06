Wiesberger spielt in Doha um den Titel

Wiesberger war als Führender in die dritte Runde des mit 2,24 Millionen Euro dotierten Turniers gegangen und mit vier Birdies und elf Par auf den ersten 15 Bahnen auf Kurs zur alleinigen Führung. Doch am 16. Loch fiel er mit einem Bogey auf Rang vier zurück. Am letzten Loch zog er mit dem Führungstrio wieder gleich und ist bei 203 Schlägen 13 unter Par.

"Es ist schön, an der Spitze in die Runde zu gehen und dort zu bleiben. Alle haben gut gespielt, ich habe mich auf dem Platz sehr wohl gefühlt", sagte Wiesberger. Der Grund für seinen Ausrutscher am 16. Loch: "Ich hatte einen schlechten Schwung beim Abschlag, das hat mich eigentlich gleich zwei Schläge gekostet. Das war der einzige Schlag, der heute daneben gegangen ist. Aber mit dem Birdie am letzten Loch habe ich mir wieder das Momentum für die letzte Runde geholt." Titelverteidiger Sergio Garcia fiel am Freitag mit 77 Schlägen (+5) auf Rang 62 zurück. Für Wiesberger wäre ein Erfolg in Katar sein dritter auf der European Tour nach den Siegen bei den Lyoness Open in Atzenbrugg und in Südkorea 2012.