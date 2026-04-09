Golf-Spektakel in Augusta: Was Sie über das Masters wissen müssen

Es ist eine der begehrtesten Trophäen im Golfsport: das legendäre grüne Siegerjackett. Ab heute machen die Golfer beim Masters Jagd auf das berühmte Kleidungsstück. Superstar Tiger Woods ist aber nach seinem Autounfall bei der 90. Auflage des prestigeträchtigen Major-Turniers im Augusta National Golfclub nicht am Start, dafür die gesamte Weltelite inklusive dem Österreicher Sepp Straka. Was macht den Augusta National Golf Club so einzigartig? Tradition, Exklusivität und Atmosphäre: Das Turnier im Augusta National Golf Club ist einzigartig. Das Masters findet als einziges der vier Majors jedes Jahr am selben Ort statt. Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer bezeichnete den Golfplatz einmal als „Kathedrale des Golfsports“. Der hügelige Kurs gilt wegen seiner Blumenpracht als einer der schönsten der Welt. Die 18 Spielbahnen haben eine Gesamtlänge von knapp 7.000 Metern. Die schwierigsten und zumeist spielentscheidenden Bahnen sind die 11, 12 und 13 – die sogenannte Amen Corner. Das erste Masters im Augusta National Golf Club wurde 1934 gespielt. Der Sieger des Turniers erhält das Green Jacket und ein lebenslanges Startrecht bei dem Turnier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Mike Blake Sepp Straka im Training

Was ist Österreichs Golf-Star Sepp Straka zuzutrauen? Es ist sein fünfter Anlauf beim ersten und prestigereichsten Majorturnier des Jahres. Der ganz große Schlag im Golf-Heiligtum an der Magnolia Lane ist dem Wiener noch nicht gelungen. Straka hat in seiner Karriere für einen rot-weiß-roten Golfer zahlreiche Bestmarken gesetzt: vier Siege auf der PGA-Tour, darunter ein hochkarätiges Signature-Turnier, zweifacher Ryder-Cup-Champion, Top 10 der Weltrangliste, mehr als 31 Millionen Dollar an offiziellem Preisgeld. Was zur golferischen Unsterblichkeit fehlt, ist ein Sieg bei den vier größten Events des Jahres. Bei der Generalprobe der PGA-Tour am Wochenende in San Antonio verpasste Straka den Cut.

Warum fehlt Tiger Woods? Die Golf-Fans müssen beim Masters wieder einmal auf ihren Publikumsliebling verzichten. Der 15-malige Major-Sieger kündigte nach dem Autounfall eine Auszeit auf unbestimmte Zeit an. Er wolle sich in Behandlung begeben und sich auf seine Gesundheit konzentrieren, teilte der 50 Jahre alte Amerikaner in den sozialen Medien mit. Woods war nach dem Unfall Ende März wenige Stunden nach seiner Festnahme wegen Drogenverdachts auf Kaution aus dem Gefängnis von Martin County freigelassen worden. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen. Ihm droht nun eine Anklage wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall. Wer sind die Favoriten auf das grüne Siegerjackett? Titelverteidiger Rory McIlroy ist nach seinem emotionalen Sieg im vergangenen Jahr wieder ein Kandidat auf das grüne Siegerjackett. Der Star aus Nordirland gewann in Augusta den in seiner Sammlung fehlenden Masters-Titel und machte damit den Karriere-Grand-Slam perfekt. Alle anderen Majors, die British Open, die US Open sowie die PGA Championship, hatte McIlroy bereits gewonnen. Der Weltranglistenerste, Scottie Scheffler aus den USA, peilt seinen dritten Sieg beim Masters an. Mit dem Spanier Jon Rahm und US-Star Bryson DeChambeau gehören auch zwei Spieler der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour zum engeren Favoritenkreis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Mike Blake Die Zuschauer beim Masters

Welche Regeln gelten beim Masters für die Fans? Für die Patrons – wie die Zuschauer beim Masters genannt werden – herrschen im Augusta National Golf Club strenge Regeln: Die Handys müssen vor dem Betreten der Anlage abgegeben werden. Die Kleidung ist dem traditionsreichen Turnier entsprechend angemessen zu wählen. Zudem dürfen die Patrons während des Turniergeschehens nicht über den Platz laufen – es gilt Schritttempo.