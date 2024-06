Golf-Star Sepp Straka begeistert bei US Open mit Hole-in-One

Viel Schatten, aber auch einiges an Licht hat es für Sepp Straka am Freitag bei den US Open gegeben. Österreichs Aushängeschild fabrizierte zwar auf seiner 2. Runde in Pinehurst auf dem dritten Loch ein Triple-Bogey, glänzte dafür wenig später auf der Par-Drei-Neun mit einem seltenen Hole-in-One.