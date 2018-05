Giro-Prolog: Alle Österreicher waren schneller als Froome

Einerseits war es Tag wie jeder andere in Jerusalem. Durch die Altstadt schieben sich die Touristen mit ihren beigen Traveller-Hosen, den Polo-Shirts und den Hüten. Sie schieben sich zur Klagemauer, zum Tempelberg, vorbei an den Souvenir-Läden durch die Via Dolorosa, wo sie an den Kreuzwegstationen ihre Lieder singen.

Andererseits wurlt es diesmal auch außerhalb der Altstadt. Hier sind die Menschen kurzbehost, tragen Rad-Trikots und -Kappen. Es ist Radsport, Prolog, ein hügeliges Zeitfahren über 9,7 Kilometer, der Giro hat begonnen. Bei der 101. Auflage erstmals außerhalb Europas.