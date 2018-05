Giro d’Italia: Von Angstessern und Klopausen

Was isst ein Profi während der drei Wochen?

Konrad: „Viel – und das Richtige. Wir haben einen eigenen Koch, das ist ein Riesenvorteil. Während des Fahrens essen wir Gels oder Riegel, aber das ist alles chemisch hergestellt und für den Magen nicht so gut. Deshalb haben wir auch selbstgemachte Reiskuchen. Bei Überstellungsetappen kann es auch ein Wurstbrot sein. Nach der Etappe gibt es vor allem Kohlehydrate wie Reis oder Nudeln.“ Großschartner: „Bei unerfahrenen Fahrern gibt es das Phänomen des Angstessens. Die sind am Abend schon satt und essen zur Sicherheit noch weiter. Eigentlich sollte man nur so viel essen wie man Hunger hat.“

Was ist in der Trinkflasche?

Konrad: „Von Wasser über Elektrolyt-Getränke bis hin zu sehr langsam verwertbaren Kohlehydraten, damit der Blutzucker nicht in die Höhe schießt.“

Welche Sonnencreme wird verwendet?

Großschartner: „30er bis 50er. Vor allem im Nacken ist es sehr wichtig. Ich schmiere mich da mit 50er ein und werde trotzdem rot. Ein Sonnenbrand ist eine Belastung.“

Wie ist das jetzt mit dem Klogang während der Fahrt?

Konrad: „Man muss den richtigen Moment abwarten, wenn die ersten Ausreißer weg sind und das Tempo herausgenommen wird. Dann bleibt man stehen – und plötzlich scheren 30 Leute aus. Eine Strafe gibt es aber, wenn man das in einer Ortschaft oder vor Zuschauern macht.“ Großschartner: „Wenn es im Finale aber unentspannt zugeht, gibt es schon Fahrer, die das während der Fahrt erledigen. Die werden dann von einem Teamkollegen angeschoben.“