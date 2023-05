Giro d'Italia: Schwere Turbulenzen für die Besten am fünften Tag

Beim Wildcard-Team Corratec-Selle Italia hingen die Mundwinkel noch tiefer: Kapitän Valerio Conti war am Dienstagabend ins Spital gebracht worden, nachdem er über Schmerzen in der Hüfte geklagt hatte. Dort stellte sich heraus: Der 30-jährige Italiener war bereits seit seinem Sturz im Finale der dritten Etappe am Montag mit einem Beckenbruch auf dem Rad gesessen, der Giro ist für Conti zu Ende.