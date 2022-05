Giro d'Italia: Australische Überraschung auf der neunten Etappe

Die große Klettertour auf der neunten Etappe des Giro d’Italia verlief turbulent: 14 Kilometer nach dem Start in Isernia lag der Spanier Pello Bilbao auf dem Asphalt, im zweiten Anstieg des Tages war der Profi von Bahrain-Victorious Opfer eines Massensturzes geworden. Mit zerrissenem Dress und blutendem rechten Unterarm ging es für den 32-Jährigen weiter.

Besser erging es Felix Gall, der wie erhofft in den Abruzzen zum Teil einer Ausreißergruppe wurde und sich auf die Jagd nach dem führenden Italiener Diego Rosa (Eolo-Kometa) machte, der ja schon am Donnerstag mit einer Solofahrt über mehr als 140 Kilometer beeindruckt hatte. Bei Kilometer 29 hatten Gall und seine fünf Begleiter zur Spitze aufgeschlossen, nun waren neun Mann voraus – eine gute Ausgangslage für den Osttiroler, der zudem mit dem Franzosen Nans Peters auch noch einen Kollegen aus dem Team AG2R Citroën an seiner Seite hatte.