Giro d'Italia: Arnaud Démare gewinnt die sechste Etappe

Vermutlich hatte er einfach keine Lust, die ganze Zeit im Pulk des 105. Giro d’Italia zu fahren, und so setzte sich Diego Rosa, 2015 immerhin Sieger von Mailand–Turin am sechsten Tag der laufenden Italien-Rundfahrt einfach einmal an die Spitze. Ein wenig Werbung ein eigener Sache kann nicht schaden, der 33-jährige Italiener fährt seit dem Winter für das italienische Team EOLO-Kometa, zuvor war er zwei Jahre bei Arkéa Samsic und von 2017 bis 2019 bei Sky (heute Ineos).

Diego Rosa jedenfalls setzte sich am Donnerstag nach 22 der 192 Kilometer entlang der süditalienischen Westküste ab und hatte einen einsamen Nachmittag, was auch daran lag, dass die Favoriten ihn ziehen ließen und sich einen ruhigen Tag gönnten. Das mit guten Grund: Am Freitag folgen 196 Kilometer von Diamante nach Potenza, 4.510 Meter Höhendifferenz sind in den Abruzzen zu bewältigen, und am Mittwoch hatte zu viel Tempo am einzigen Berg des Tages alle Siegesambitionen der Topsprinter Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) und Mark Cavendish (GBR/Jumbo-Visma) frühzeitig zunichte gemacht.