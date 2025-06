Stärkste Frau Österreichs: Sarah Fischer stemmt sich gegen Klischees

Sarah Fischer hat sportlich für Aufsehen gesorgt. Mit erst 20 Jahren erkämpfte sie sich bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 den zehnten Platz – eine Leistung, die für viele Athletinnen und Athleten bereits der Höhepunkt einer langen Karriere wäre. Es war der Auftakt zu einer emotionalen Achterbahnfahrt.

Die 24-jährige Niederösterreicherin hebt nicht nur Gewichte, sie hebt auch den Stellenwert ihres Sports – gesellschaftlichen Klischees zum Trotz. Was einst in kleinen Kellerräumen begann, ist für sie längst mehr als Kraftsport. Als sie mit sechs Jahren begann, war sie eines von ganz wenigen Mädchen. Heute ist sie das Gesicht des Frauengewichthebens in Österreich. „Ich glaube, durch mich ist das Frauengewichtheben in Österreich populärer als das Männergewichtheben geworden“, sagt sie selbstbewusst. Mehr als 40 Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften unterstreichen das.