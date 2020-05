Neue Waffen für die Doping-Jagd

KURIER: Herr Bundesminister, was ist für Sie die wichtigste Neuerung in der Novelle zum Anti-Doping-Gesetz?

Gerald Klug: Mir persönlich ist die Beleuchtung des Umfelds des Sportlers ein besonderes Anliegen. Dabei geht es um Verschleierung und Komplizenschaft. Nicht mehr nur das Verabreichen verbotener Substanzen wird belangt, sondern auch Formen wie die Anleitung zum Doping. Wir stehen klar auf dem Standpunkt, dass es sich dabei um keine Kavaliersdelikte handelt.

Zuletzt haben Amateure und Halbprofis aus dopingtechnisch eher unauffälligen Sportarten über die strengen Meldepflichten geklagt. Gibt es diesbezüglich Verbesserungen?

Bei der Anpassung und Erweiterung der Testpools gehen wir in die richtige Richtung. Es wird zu einer verbesserten Risikoanalyse kommen. Auf der einen Seiten betrifft das Sportarten, die im Doping besonders auffällig sind, auf der anderen Seite aber auch Athleten, die eine auffällige Leistungssteigerung in einem auffälligen Zeitraum erkennen lassen. Wir wollen weiterhin eine Vorreiterrolle im Kampf gegen Doping einnehmen.

Stichwort Vorreiterrolle: International wurde Österreich immer wieder als europäisches Dopingzentrum dargestellt. Woher kommt dieses Image?

Wir befinden uns in einem Prozess, in dem wahrgenommen wird, das wir in Sachen Anti-Doping einen sehr klaren und kräftigen Weg gehen. Im europäischen Vergleich haben wir ein strenges Anti-Doping-Gesetz. Gleichzeitig gilt in dieser Thematik, dass jeder einzelne Dopingfall in der öffentlichen Wahrnehmung einen Rückschritt bedeutet. Ich erinnere nur an den Fall von Langlauf-Hoffnung Johannes Dürr bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi im Februar.

Was haben Sie persönlich empfunden, als der Fall Dürr am letzten Tag der sportlich erfolgreichen Spiele aufkam?

Bei Fehlverhalten im Sport ist die öffentliche Enttäuschung besonders groß. So war es auch bei mir. Das ist zu einem gewissen Grad auch legitim. Aber die sportpolitischen Signale im Anschluss müssen eindeutig sein. Und das waren sie in dieser Causa. Klar ist allerdings auch, dass wir das Fehlverhalten eines einzelnen Athleten nie zu einhundert Prozent werden verhindern können.