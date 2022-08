Gericht statt Rennen: Vuelta ohne Nairo Quintana

In den Schlagzeilen war er in den letzten Jahren eher selten, seit Mittwochnachmittag aber geht es rund in Sachen Nairo Quintana: Erst wurde bekannt, dass der Sechste der heurigen Tour de France zwei Mal positiv auf das – seit März 2019 vom Radsport-Weltverband UCI verbotene – Schmerzmittel Tramadol getestet worden ist. Es folgte umgehend die Disqualifikation des 32-jährigen Kolumbianers vom französischen Team Arkéa-Samsic.

Dann kündigte Quintana an, seine Disqualifikation vor dem Internationalen Sportgerichtshof bekämpfen zu wollen. Und schließlich ließ er am Donnerstagvormittag verlauten, dass er auf die am Freitag beginnende Spanien-Rundfahrt verzichten will.

Starten dürfte er, weil die Einnahme von Tramadol – ein Präparat aus der Gruppe der Opioide, das nicht als Doping gilt, sondern wegen seiner Nebenwirkungen verboten wurde – als unerlaubte medizinische Maßnahme gilt und keine Sperre zur Folge hat. Nairo Quintana will aber mit seinen Anwälten gegen die Disqualifikation vorgehen, dazu bleiben ihm zehn Tage Zeit.